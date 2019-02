Bomber ryster Nigeria på valgdagen

utenriks

Nigerianere skal lørdag stemme på ny president etter en blodig ukes utsettelse som har satt sinnet i kok hos svært mange.

Fra klokka 6 begynte meldinger å tikke inn på Twitter om det ene kraftige smellet etter det andre i Maiduguri. Ifølge vitner er det snakk om flere selvmordsbombere.

Ifølge den nigerianske nettavisa Daily Post løp innbyggere i byen for livet fra åstedene i morgentimene.

Til urnene

Flere av meldingene beskriver kraftige smell som høres ut som bombeeksplosjoner i Maiduguri. En av meldingene opplyser at nigerianske militæret er i aksjon for å holde Boko Haram unna sentrum av byen.

– Mange bombeeksplosjoner i Maiduguri akkurat nå, og dette vil ikke stanse oss fra å gå ut og avlegge stemmer i stort mon! Vi venter til det er tid: klokka 8, heter det i en av meldingene på Twitter.

Fra klokka 7 åpner rundt 120.000 stemmelokaler fra storbyen Lagos i sør til Kano i nord.

Sittende president Muhammadu Buhari fra partiet All Progressive Congress (APC) håper på gjenvalg. Den tidligere kuppgeneralen er en av to sannsynlige blant hele 73 presidentkandidater. Den andre er tidligere visepresident Atiku Abubakar (72). Begge skal stemme i sine respektive hjembyer lørdag.

Resultatene er ikke ventet før tidlig i neste uke, der vinneren får kontroll over Afrikas største oljeprodusent de kommende fire årene.

Flere drept

Afrikas mest folkerike land og største økonomi Nigeria skulle etter planen gått til valgurnene forrige lørdag for å velge ny president og nasjonalforsamling. Da valget 16. februar ble utsatt bare timer før folk skulle stemme, tok det ikke lang tid før det brøt ut uro. Åtte personer ble drept i et Boko Haram-angrep i Maiduguri bare timer etter at valgkommisjonen kunngjorde at det kommende presidentvalget blir utsatt med en uke.

Bare dager etter ble minst 14 mennesker drept da ekstremistgruppa Boko Haram igjen angrep i det nordøstre Nigeria. Det var en gruppe tømmerhoggere som ble drept i Koshebe-skogen, som ligger om lag ti kilometer fra Maiduguri.

