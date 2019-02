Guaido sier militæret hjalp ham til Colombia

utenriks

Guaido og USA har flere ganger bedt militæret i Venezuela anerkjenne ham som landets midlertidige president, mens Venezuelas president Nicolás Maduro og hans regjering har stått fast ved at militæret er lojalt mot Maduro og aldri vil følge Guaido.

Nå hevder Guaido at militært personell ved grensen til Colombia var delaktige da han brøt utreiseforbudet som landets høyesterett har pålagt ham.

– Vi er her nettopp fordi de væpnede styrkene samarbeidet i denne prosessen, sa Guaido da han kom til Colombia fredag.

Han dro onsdag fra Caracas og sa han var på vei til grensa mot Colombia for å få hjelpesendinger over den strengt bevoktede grensa, for deretter å distribuere dem i Venezuela. Han skal ha reist med en bilkortesje med flere kjøretøy og andre medlemmer av den folkevalgte nasjonalforsamlingen.

Fredag dukket han overraskende opp på den stjernespekkede «Live Aid Venezuela»-konserten der tusenvis av venezuelanere også var til stede på den colombianske siden av grensa. Han ble tatt imot med tilrop av typen «Juan kom! Juan kom!». Bak scenen møtte han Colombias president Ivan Duque.

Arrangementet og at Guaido deltar der, er en ny prøvelse for president Nicolás Maduros. Høyesterett i Venezuela bestemte at Guaido ikke får forlate landet fordi han er under etterforskning etter at han erklærte seg selv som landets midlertidige president for en måned siden.

(©NTB)