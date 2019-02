Island åpner for fangst på 2.130 hval over fem år

utenriks

Siden hvalfangsten ble gjenopptatt i 2006 etter at Island kunngjorde at de ikke lenger ville respektere Den internasjonale hvalkommisjonens forbud mot hvalfangst, har landets fire hvalbåter aldri fanget hele kvoten.

I fjor fanget de fem vågehval og 145 finnhval, og det er lite sannsynlig at de tar hele kvoten i årene som kommer.

Mange islendinger er for hvalfangst, og hvalkjøtt er populær mat, men eksportmarkedet er lite på grunn av det internasjonale forbudet.

Mange er imidlertid også imot hvalfangsten på grunn av Islands økende avhengighet av turisme. De sier at jakt på hval er skadelig for landets renomme og dermed for turistindustrien.

(©NTB)