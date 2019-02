Corbyn åpner for en ny folkeavstemning om brexit

utenriks

– Vi er forpliktet til også å foreslå eller å støtte et forslag om en ny folkeavstemning for å forhindre at en skadelig tory-brexit blir tvunget på landet, heter det i en uttalelse som er lagt ut på Labours nettsider mandag kveld.

Toryene er navnet på Theresa Mays konservative regjeringsparti.

Corbyn vil i første omgang forsøke å tvinge statsministeren til å følge Labours tilnærming til brexit, noe som blant annet vil innebære en «permanent og omfattende tollunion» med EU og nær tilknytning til det indre marked.

Labours alternative plan vil etter alt å dømme komme opp til avstemning i Underhuset allerede onsdag.

I tillegg vil Labour støtte et krav om at regjeringen må be EU om en utsettelse hvis ingen avtale er godkjent av Underhuset innen den 13. mars.

Men Corbyn gjør det samtidig klart at opposisjonspartiet også vil støtte en ny folkeavstemning hvis det er det som må til for å stoppe toryene.

Brexit har lenge skapt misnøye i deler av Labour, og flere har uttrykt bekymring for at landet skal komme til å forlate EU uten en avtale den 29. mars.