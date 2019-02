EUs president vil utsette brexit

utenriks

– Jeg mener en forlengelse ville vært en rasjonell løsning i den situasjonen vi står i nå. Men statsminister May mener fortsatt det er mulig å unngå et slikt scenario, sa Tusk da han møtte pressen etter det europeisk-arabiske toppmøtet i Sharm el-Sheikh.

Han og May holdt søndag et eget sidemøte om brexit, der både praktiske og juridiske sider ved spørsmålet om en eventuell utsettelse ble diskutert.

Tidsnød

Bare én måned gjenstår før britene skal forlate EU. Men EU og Storbritannia har fortsatt ikke klart å få på plass noen utmeldingsavtale som de folkevalgte i Underhuset er villige til å godta.

Det gjør en utsettelse mer og mer sannsynlig, ifølge Tusk.

– Dette er ikke noe vi planlegger. Det er bare et objektivt faktum, sa EU-toppen på pressekonferansen i Egypt.

Grunnen er at så lenge det ikke er flertall i Underhuset for en avtale, så er det eneste alternativet til utsettelse en kaotisk skilsmisse uten avtale, forklarte han.

«Innenfor rekkevidde»

Den britiske statsministeren fastholdt for sin del at det fortsatt er innenfor rekkevidde å forlate EU som planlagt den 29. mars.

– Jeg vil nå sette alle krefter inn på å få til det, sa hun.

May holdt en rekke bilaterale møter om brexit på sidelinjene av toppmøtet i Sharm el-Sheikh. I tillegg til Tusk møtte hun EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker, Tysklands statsminister Angela Merkel, Irlands statsminister Leo Varadkar, Italias statsminister Giuseppe Conte og Nederlands statsminister Mark Rutte.

Vil heller forhandle

Mays innvending mot forslaget om utsettelse er at det ikke i seg selv vil løse noen av de underliggende problemene.

Hun vil i stedet presse på med forhandlinger, i håp om å tvinge fram nye innrømmelser fra EUs side om utmeldingsavtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa. Grenseordningen ser May på som hovedgrunnen til at flertallet stemte mot utmeldingsavtalen da den kom opp til avstemning i Underhuset i januar.

Mays hovedmål er å sikre garantier for at de foreslåtte løsningene kun vil gjelde midlertidig hvis det noensinne blir nødvendig å ta dem i bruk.

Forhandlingsdelegasjonene skal møtes til nye samtaler i Brussel allerede tirsdag.

