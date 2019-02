Macrons støtte øker

utenriks

32 prosent sier nå at de mener Macron er en god president, skriver Reuters om målingen, som er gjennomført av Odoxa. Det er samme nivå som presidenten lå på før protestbevegelsen «de gule vestene». Det som begynte som protester mot en ny økning av drivstoffprisene, utviklet seg til en bred protestbevegelse mot Macrons politikk.

Presidentens popularitet har krøpet sakte oppover siden bunnen ble nådd i desember da bare 27 prosent sa seg fornøyd med jobben han gjorde.

Parallelt med at Macron har begynt å hente seg inn, mister «de gule vestene» støtte blant franskmenn flest. I Odoxas måling sier 55 prosent at demonstrasjonene bør ta slutt. Det er første gang siden protestene begynte at det er klart flertall for at de bør stanse.

Målingen ble gjennomført 20. og 21. februar.

