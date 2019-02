Uenighet om valgresultat i Senegal

utenriks

– Basert på resultatet av det som er kommet inn hittil, er det grunn til å gratulere presidenten med gjenvalg med minst 57 prosent av stemmene, sa statsminister Mahammed Buon Abdallah Dionne like over midnatt mandag. Han la til at presidenten har vunnet i 13 av 14 regioner. Salls stab mente også at presidenten hadde sikret seg gjenvalg allerede i første valgomgang, skriver Reuters.

Opposisjonen mener derimot at det ligger i kortene at det er nødvendig med en andre valgomgang blant de to fremste kandidatene.

– Resultatene som er samlet inn så langt, gjør oss i stand til å si det. Vi vil ikke la den avtroppende presidenten undertrykke folkets vilje, sa Ousmane Sonko. Den tidligere skatteinspektøren er populær blant unge velgere. Heller ikke tidligere statsminister Idrissa Seck, som stiller som presidentkandidat for tredje gang, er klar til å innrømme nederlag.

Det offisielle valgresultatet er ventet først fredag.

Kandidater utestengt

Presidenten følte seg sikker på å vinne søndagens valg. Begge hans viktigste motstandere fikk forbud mot å stille. Den populære eksborgermesteren i Dakar, Khalifa Sall, og Karim Wade, som er sønn av en tidligere president, kunne ikke stille på grunn av dommer de har fått for korrupsjon.

Velgerne hadde dermed valget mellom Macky Sall og fire mindre kjente kandidater. Utfordrerne drev likevel en intens valgkamp for å hindre at presidenten skulle få en ny periode som landets ledere.

Infrastruktur

Sall, som er utdannet geolog, tok over som president etter å ha slått forgjengeren Abdoulaye Wade i valget i 2012. Han har gjort utbygging av infrastrukturen til en hovedsak som president, men opposisjonen frykter planene hans vil ende opp som en gjeldsbombe om de blir realisert.

Senegal regnes som en modell for stabilitet i Afrika og har de siste årene hatt sterk økonomisk vekst. Landet har også sluppet unna jihadistangrepene som har rammet naboland som Mali.

