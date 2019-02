Argentinas sjefrabbiner ble banket opp

utenriks

Argentinas president Mauricio Macri fordømmer angrepet på rabbineren.

– Davidovich har vår fulle støtte i etterforskningen for å finne de skyldige, sier Macri.

Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu fordømmer angrepet.

– Vi må ikke la antisemittismen bli en trussel. Jeg fordømmer de siste tilfellene av antisemittisme og oppfordrer det internasjonale samfunnet til å ta nødvendige grep mot det, sier Netanyahu.

Det var sju menn som brøt seg inn og kastet Davidovich i bakken mens de ropte at de visste at han var sjefsrabbineren. Han og kona gjorde ikke motstand, og Davidovich endte på sykehus med brukne ribbein og punktert lunge.

De stjal også med seg penger og personlige eiendeler, men angrepet betraktes likevel som et utslag av antisemittisme.

Argentina har et av de største jødiske samfunnene i verden, med over 300.000 jøder. Dagen før den 56 år gamle rabbineren ble banket opp, ble en jødisk gravlund i den argentinske provinsen San Luis utsatt for gravskjending.

Den siste tiden har også rekke vestlige land hatt tilfeller av antisemittisme. Forrige uke ble nesten 100 graver vandalisert på en jødisk gravlund i Frankrike. De siste ukene har antisemittisk graffiti dukket opp flere steder i landet.

Både i Tyskland og Frankrike ble det i fjor registrert en kraftig økning i tilfeller av antisemittisme. Tyske myndigheter la onsdag fram tall som viste at det i 2018 ble begått 1.646 lovbrudd motivert av jødehat i Tyskland. I Frankrike ble det i fjor registrert 541 antisemittiske lovbrudd, ifølge tall myndighetene la fram tirsdag. Året før var det tilsvarende tallet 311.

