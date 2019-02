FNs generalsekretær: – Overveldende katastrofe i Jemen

utenriks

I Genève holdes tirsdag en giverkonferanse for å skaffe til veie penger for å bøte på det FN kaller verdens verste humanitære krise.

Behovet er anslått til 4,2 milliarder dollar, tilsvarende 36 milliarder kroner.

– Vi er her for å svare på en krise med et ødeleggende omfang, sa Guterres i sin tale under åpningen av konferansen.

FN anslår at 80 prosent av Jemens befolkning – 24 millioner mennesker – trenger en eller annen form for humanitær hjelp. 10 millioner er nær ved å sulte.

Antall jemenittiske barn som trenger humanitær bistand, kan i år stige til 12,5 millioner, ifølge Redd Barna.

Norsk bidrag

I Genève var det tirsdag ettermiddag til sammen kommet løfter om bistand tilsvarende 23 milliarder kroner til Jemen, ifølge nyhetsbyrået AP. Paradoksalt nok kommer mye penger fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater – som også deltar i krigen.

Norske myndigheter varsler at de gir ytterligere 150 millioner kroner til humanitær støtte i landet.

– Dette er en matkrise og en beskyttelseskrise med enorme konsekvenser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.

Minst 10.000 mennesker antas å ha blitt drept i krigshandlinger i Jemen. Men antallet som har dødd av sult, underernæring og medisinmangel i løpet av konflikten er langt høyere.

Redd Barna anslår at 85.000 barn under fem år har dødd av sult og feilernæring i Jemen siden krigen brøt ut i 2015.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen mener summene som tirsdag blir lovet til Jemen, er helt nødvendig for å lindre jemenittenes lidelser.

– Men det er stadig for lite til å dekke behovene til 24 millioner mennesker i nød. Fortsatt brukes det mye mer på våpen, som bidrar til død og ødeleggelse, enn på tiltak som kan redde Jemens sivilbefolkning, sier Egeland.

– En skam

Samtidig som Norge har gitt betydelige summer i bistand til Jemen, er norsk militært utstyrt blitt solgt til flere av landene som deltar i konflikten.

Selv om regjeringen ikke lenger gir nye lisenser til salg av slikt utstyr til Saudi-Arabia, får De forente arabiske emirater fortsatt kjøpe militært materiell. Det gjør også flere av de andre landene i den Saudi-ledede koalisjonen som kriger mot sjiamuslimske opprørere i Jemen.

Heller ikke flertallet på Stortinget har krevd stans i eksporten til De forente arabiske emirater, som har en sentral rolle i krigen.

– Det er en skam at Stortinget fortsetter å tillate salg av militært materiell til koalisjonen, uttalte Tamer Kirolos i Redd Barna i forrige måned.

NTB ba Utenriksdepartementet tirsdag formiddag om en kommentar til organisasjonens kritikk – så langt uten å få svar.

– Sjokkerende lidelser

Lise Grande, som koordinerer FNs nødhjelpsarbeid i Jemen, beskriver lidelsene i landet som sjokkerende.

Rundt 250.000 mennesker er allerede rammet av katastrofal sult, advarte Grande i forkant av giverkonferansen i Genève.

Den arrangeres av Sveits, Sverige og FN. Sverige har også vært vertskap for fredsforhandlinger som ledet fram til en avtale om våpenhvile i den jemenittiske havnebyen Hodeida.

Svært mye av nødhjelpen til Jemen fraktes gjennom Hodeida, noe som er avgjørende for å unngå en enda større katastrofe.

Under åpningen av giverkonferansen i Genève pekte FN-sjef António Guterres på ett lyspunkt i en ellers dyster situasjon. For første gang siden september har FN nådd fram til lagre med over 50.000 tonn korn i nærheten av Hodeida.

– Vi håper å kunne begynne å bruke anlegget igjen så snart som mulig, sa Guterres.

(©NTB)