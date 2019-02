Kilder: Indisk luftangrep mot opprørsgruppe

utenriks

Natt til tirsdag anklaget det pakistanske forsvaret India for å ha krenket luftrommet over den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir. Pakistanerne sier de drev inderne tilbake, men ikke før flyene i all hast slapp sin last.

Forsvaret sier det ikke var drepte, sårede eller materielle skader etter grensekrenkelsen, men kilder i den pakistanske regjeringen hevder overfor nyhetskanalen News 18 at flere personer er drept eller såret. Indiske myndigheter har ikke kommentert påstandene.

Ikke offisielt

Indiske News 18 skriver at kampfly fra India har krysset våpenhvilelinjen som deler regionen og gjennomført et angrep mot en «terroristleir». Ifølge kilder i det indiske luftforsvaret ble det brukt droner og ett tonn tunge, styrte bomber i angrepet.

– 200–300 drept eller såret, ifølge pakistanske regjeringskilder, melder kanalen og legger til at den største leiren til gruppen Jaish e-Mohammed er ødelagt. Gruppen tok på seg ansvaret for angrepet mot de indiske soldatene for snaut to uker siden. Selvmordsangrepet var det verste i den omstridte regionen på flere tiår, og India har varslet at landet vil hevne de drepte soldatene.

Politisk støtte

Indias landbruksminister har tvitret om angrepet, men det har så langt ikke kommet noen offisiell uttalelse fra regjeringen. Statsminister Narendra Modi skal møte forsvarsministeren og finansministeren for å diskutere saken, skriver News 18.

– Jeg er stolt av den indiske hæren. Vi har sagt til Pakistan at våre martyrers død ikke skal være forgjeves. Jeg er inder, og jeg er stolt i dag, sier førsteministeren i den viktige delstaten Maharashtra til News 18. Også Kongresspartiets leder, Rahul Gandhi, uttrykker støtte.

– Jeg hilser luftforsvarets piloter, sier han til TV-kanalen.

Langvarig konflikt

Det er første gang siden 1971 at Indias luftforsvar har krysset inn i pakistansk område. India gikk den gangen inn på daværende Øst-Pakistans side – dagens Bangladesh – i borgerkrigen som førte til at Bangladesh ble selvstendig.

Konflikten om Kashmir går tilbake til 1947 da India og Pakistan fikk sin selvstendighet fra britene. De to landene har utkjempet flere kriger om området, som i praksis er delt mellom en indiskstyrt og en pakistanskkontrollert del. En folkeavstemning som ble vedtatt av FN i 1948 om Kashmirs fremtid, er aldri blitt gjennomført.

India og Pakistan gjør begge krav på hele området, i tillegg til at mange ønsker at Kashmir skal være selvstendig. Under kolonitiden var Kashmir et delvis selvstyrt fyrstedømme under britiske overhøyhet.

(©NTB)