Europeere tar brexit med fatning

utenriks

Det viser en ny meningsmåling gjennomført for tankesmia Bertelsmann Stiftung.

I målingen sier 61 prosent av de spurte i EUs 27 gjenværende medlemsland at de ikke tror brexit vil få noen større konsekvenser, mens 27 prosent sier de tror brexit vil få negative konsekvenser for EU. Bare 12 prosent tror konsekvensene vil bli positive.

Meningene er mer delte når det gjelder Storbritannia. I alt 44 prosent av de spurte i EUs øvrige medlemsland sier de tror brexit vil få negative følger for britene, mens 31 prosent svarer at brexit ikke vil føre til noen større endringer. De siste 25 prosentene tror brexit vil få positive konsekvenser.

Målingen viser samtidig at velgere på ytre høyre er klart mest optimistiske.

Et flertall på 59 prosent av Marine Le Pens velgere i Frankrike mener for eksempel at brexit vil bli positivt for britene.

