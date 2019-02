India sier de har skutt ned pakistansk kampfly

utenriks

Pakistan hevdet tidligere onsdag å ha skutt ned to indiske kampfly i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir.

Indias utenriksdepartement hevder de skjøt ned et pakistansk kampfly som deltok i en operasjon «rettet mot militære anlegg på indisk side».

– Bakkestyrker så at det pakistanske flyet falt ned på pakistansk side, sier departementets talsmann Rajeesh Kumar på en pressekonferanse.

– I dette sammenstøtet mistet vi dessverre en Mig-21. Flygeren er savnet, tilføyer Kumar.

Pakistan har sagt at de har tatt to indiske flygere til fange etter hendelsen, og at en av dem får behandling på et militærsykehus.

(©NTB)