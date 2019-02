Kilder: Pakistanske kampfly krenket indisk luftrom

utenriks

Spenningen mellom de to atommaktene er høyere enn på mange år etter at indiske kampfly tirsdag utførte flyangrep på pakistansk side av Kashmir.

Den indiske nettavisen News18 skriver at pakistanske kampfly onsdag ble avskåret av et indisk fly, men at pakistanerne slapp bomber på vei tilbake fra toktet. Det er uklart hva som var målet for det angivelige angrepet, og det er heller ingen meldinger om drepte eller sårede.

– Flyene gikk inn i indisk luftrom over sektorene Noweshera og Poonch, sier ikke navngitte tjenestemenn til News18.

India hevder at tirsdagens flyangrep ødela en pakistansk opprørsleir og at flere hundre ble drept eller såret. Pakistan hevder på sin side at hevder bombene falt i et folketomt område og at ingen mennesker ble truffet.

Det indiske angrepet var en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

