Pakistan: Sivile drept av indiske granater over grensen i Kashmir

Det var barn blant de drepte i landsbyen Kotli i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir, opplyser den lokale politimannen Mohammad Ataf. Flere personer skal også være såret etter det påståtte artilleriangrepet, som kommer mens forholdet mellom India og Pakistan er svært anstrengt.

Det oppstår ofte skuddvekslinger mellom indiske og pakistanske soldater utplassert i Kashmir.

Situasjonen i den omstridte regionen er blitt ytterligere anspent etter at India hevder å ha gjennomført et luftangrep mot en opprørsgruppe på pakistansk side. Inderne hevder å ha drept eller såret flere hundre, men Pakistan hevder bombene falt i et folketomt område og at ingen ble truffet.

Luftangrep var en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

En indisk journalist skriver på Twitter onsdag at personer i en landsby i den indiske delen av Kashmir har fortalt at et jagerfly styrtet i nærheten. Et bilde viser røyk bortenfor bebyggelsen. Det er ikke bekreftet at det har vært en flystyrt i området. Det er heller ikke klart om flyet som skal ha styrtet var indisk eller pakistansk.

