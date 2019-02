Fransk IS-topp drept i Syria

utenriks

Jihadisten Fabien Clain skal ha blitt drept i en luftangrep i Baghouz fra den USA-ledede koalisjonen, men det er ikke kjent når angrepet skjedde.

Clains stemme ble identifisert på et lydbånd der islamistgruppa IS tar på seg ansvaret for Paris-angrepet i 2015. 130 personer ble drept da væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris 13. november 2015. 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan. Alle gjerningsmennene unntatt én ble drept eller sprengte seg under aksjonen.

IS er i ferd med å miste det lille som er igjen av sitt territorium. De holder nå til i en teltleir i utkanten av den lille byen Baghouz lengst øst i Syria. Den siste uken er tusener av sivile evakuert fra Baghouz før USA-støttede SDF angriper de siste IS-styrkene som holder til i området.

