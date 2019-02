India: Vi står klare til å svare på provokasjoner fra Pakistan

utenriks

– Vi er beredt og vi står klare til å svare på enhver provokasjon fra Pakistan, advarer generalmajor Surendra Singh Mahal i det indiske militæret.

Han sier at landbaserte luftvåpen står klare langs den tungt militariserte de facto-grensen mot Pakistan i Kashmir, et område som de siste dagene har vært preget av skuddvekslinger fra begge sider.

Det indiske luftforsvaret, hæren og marinen fortsetter også å hevde at de onsdag skjøt ned et pakistansk jagerfly, noe som har blitt avvist fra pakistansk hold.

Det har versert svært motstridende meldinger fra begge hold den siste uken. Tirsdag hevdet India at et av deres kampfly ødela en pakistansk opprørsleir og drepte eller såret hundrevis av personer. Pakistan hevdet imidlertid at bombene falt i et ubebodd område og at ingen mennesker ble truffet i angrepet.

Onsdag ble et indisk jagerfly skutt ned, og piloten har siden befunnet seg i pakistansk varetekt. Onsdag sa den pakistanske statsministeren at de akter å utlevere piloten som «en vennlig gest» mot India.

