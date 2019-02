To Venezuela-resolusjoner i Sikkerhetsrådet

utenriks

USA la onsdag fram et forslag som ber om at det blir holdt presidentvalg for å få slutt på den fastlåste politiske situasjonen og fjerne hindringene som stanser innførsel og utlevering av nødhjelp. USA støtter parlamentsleder Juan Guaido, som med støtte fra nasjonalforsamlingen har avgitt ed som overgangspresident. Rundt 50 land har anerkjent Guaido som landets rettmessige president.

Det russiske forslaget går delvis imot det amerikanske og ber om en fredelig avslutning på krisen og minner om at utlevering av nødhjelp krever godkjenning fra sittende president Nicolás Maduro.

Ifølge kilder i diplomatiet er det ventet at Russland og Kina, som støtter Maduro, vil legge ned veto mot det amerikanske forslaget som «uttrykker dyp bekymring for handlingene til et regime som har forårsaket en økonomisk kollaps». Samtidig er det lite trolig at Russlands tekst, som inkluderer «bekymring for trusler om bruk av vold» ikke vil få de nødvendige ni stemmene for å bli vedtatt.

(©NTB)