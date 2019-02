USAs vekst avtok på tampen av fjoråret

utenriks

USAs brutto nasjonalprodukt (BNP) økte med 2,9 prosent i 2018, opp fra 2,2 prosent året før, viser ferske tall fra handelsdepartementet torsdag.

Oppgangen nærmet seg dermed president Donald Trumps mål om en årlig vekst på minst 3 prosent.

Men veksten falt fra hele 3,4 prosent i tredje kvartal i fjor til 2,6 prosent i fjerde kvartal, og mange økonomer tror veksten vil fortsette å avta i årets første kvartal.

Tallene kan tolkes positivt både av tilhengere og kritikere av Trumps økonomiske styring, som preges av omfattende skattekutt og skyhøye budsjettunderskudd.

Handelsdepartementet mener lavere forbruk var den viktigste årsaken til den dempede veksten på tampen av fjoråret. Den 35 dager lange nedstengningen av deler av offentlig sektor medførte anslagsvis 0,1 prosentpoeng lavere vekst i fjerde kvartal.

Oppgangskonjunkturen er nå inne i sitt tiende år, den nest lengste i USAs historie. Samtidig har de årlige vekstratene i snitt vært på drøyt 2 prosent, noe som er historisk lavt for etterkrigstidens oppgangstider.

Dersom økonomien fortsetter å vokse etter juni i år, vil oppgangskonjunkturen ha vart lenger enn vekstperioden i USA fra 1991 til 2001.

Mange økonomer anslår imidlertid at økonomien ikke vil vokse mer enn rundt 2,2 prosent i år, og at veksten vil avta ytterligere i 2020. Enkelte regner med at økonomien kan nærme seg resesjon allerede neste år.

