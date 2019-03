Mistenkt flyktningspion varetektsfengslet i Sverige

utenriks

Spionasjen skal ha rettet seg mot flere personer.

– Det dreier seg om såkalt flyktningspionasje, og det hevdes at vedkommende har skaffet seg personopplysninger, opplyser aktor Hans-Jörgen Hanström.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo definerer flyktningspionasje som en metode for å forsøke å hindre flyktninger i å uttrykke kritikk mot regimet i hjemlandet.

Mannen er statsborger i Sverige og ett annet land. Påtalemyndigheten vil ikke oppgi hvilket land det dreier seg om. Han ble pågrepet rundt lunsjtider onsdag, og er mistenkt for spionasje i perioden 10. april–30. september i fjor.

Politiet mente at det forelå en risiko for at mannen skulle rømme eller ødelegge bevis hvis ikke han ble fengslet, og fikk fredag medhold i dette i retten.

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Säpo opplyser at de jobber aktivt for å forhindre og motvirke flyktningspionasje. Kina og Iran er to land som trekkes fram som spesielt aktive på denne typen etterretningsvirksomhet.

