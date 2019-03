Titalls skadd i masseprotester i Algerie

utenriks

– For et fritt og demokratisk Algerie! ropte demonstrantene da menn og kvinner i alle aldre trosset et forbud mot å marsjere i en av Algers hovedgater fredag.

Omfanget av demonstrasjonene, som startet da titalls tusen trosset et protestforbud forrige uke, har overrasket mange i Algerie. Protestene omtales som den største utfordringen mot president Abdelaziz Bouteflika på flere år.

81-åringen har styrt det nordafrikanske landet i 20 år, og protestbølgen ble utløst av en kunngjøring om at han stiller til gjenvalg 18. april.

Bouteflika har sjelden vist seg offentlig siden han ble rammet av et slag i 2013, og mange algeriere mener det er på høy tid at han gir seg.

«Regimets fall»

«Folket ønsker regimets fall», det berømte slagordet fra den såkalte arabiske våren for åtte år siden, kunne også høres blant demonstrantene.

Blant de titalls tusen demonstrantene var mange kvinner og småbarnsfamilier, og protestene gikk fredag ettermiddag stort sett fredelig for seg. Men opprørspoliti sto oppstilt langs avenyer som var stengt for demonstrantene for å hindre dem i å nærme seg regjeringsbygg.

Etter at politiet spredte folkemengdene og brøt opp protesten med store mengder tåregass, forsøkte noen hundre unge demonstranter å marsjere i retning presidentpalasset.

Politifolk skadd

Da brøt det ut kamper med opprørspoliti. Nyhetsbyrået AFPs reporter så et titall skadde mennesker. De ble slått med batonger eller truffet av tåregassgranater og steiner som politiet kastet tilbake etter at demonstrantene først hadde kastet dem mot politiet.

Sent fredag kveld opplyser politiet at 56 politifolk og 7 demonstranter ble skadd. 45 personer ble pågrepet i hovedstaden. Også i en rekke andre byer i Algerie var det protester fredag, ifølge sikkerhetskilder.

Bouteflika har sittet i rullestol siden han fikk slag, og forrige søndag fløy han til Sveits. Ifølge presidentpalasset skulle han gjennomgå en rutinemessig helsesjekk, men 81-åringen har ennå ikke kommet tilbake.

Sensur

Halvparten av Algeries befolkning er under 30 år, og mange sliter med arbeidsledighet og sosial nød. Mange sier de ikke bare protesterer mot Bouteflika, som knapt har talt offentlig på flere år, men også mot den politiske eliten rundt ham. Demonstrantene holder makteliten ansvarlig for at Algerie gradvis ødelegges av arbeidsledighet, korrupsjon og fattigdom.

– Vi er ikke imot ham, han er syk og trenger hvile. Men vi er imot systemet, sier 34 år gamle Youssef.

Etter flere års arbeidsledighet sikret han seg nylig en jobb i sikkerhetsbransjen. Men 34-åringen sliter med å finne seg egen bolig og deler en fireroms leilighet med kone, to barn og 16 andre slektninger.

Statlige medier har stort sett ignorert protestbølgen, og demonstrantene har latt seg mobilisere av oppfordringer på sosiale medier. Torsdag demonstrerte rundt 100 journalister fra både statlige og private medier mot sensur. Ti av dem ble pågrepet, men samtlige ble senere sluppet fri.

(©NTB)