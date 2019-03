YouTube stenger kommentarfelt under barnevideoer

utenriks

– Ingenting er viktigere for oss enn å ivareta sikkerheten til unge mennesker på plattformen, skrev YouTubes toppsjef Susan Wojcicki på Twitter torsdag.

Selskapet opplyste at det begynte prosessen med å stenge kommentarfeltene forrige uke. Mulighetene for brukerkommentarer skal allerede være fjernet fra flere titalls millioner videoer.

Arbeidet vil trolig ikke være fullført før om flere måneder. Heretter vil bare et begrenset antall YouTube-kanaler få lov til å ha kommentarfelt under videoer med barn – og en forutsetning vil være at kommentarene modereres.

Bakgrunnen for den omfattende endringen er avsløringer om at pedofile skal ha skrevet kommentarer under barnevideoer. Youtuberen Matt Watson beskrev i forrige uke hvordan det i kommentarfelt også er lagt inn lenker til overgrepsbilder av barn.

Avsløringene fikk viktige annonsører som Nestle, AT&T og Epic Games til å trekke sine annonser fra YouTube.

YouTube har også utfordringer med kommentarfelt under andre typer videoer, hvor hatprat og konspirasjonsteorier har skapt bekymring.

Det Google-eide selskapet opplyser at det har oppdatert et automatisert modererings-system som nå ventes å slette dobbelt så mange kommentarer som før.

