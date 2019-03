Algeries president sparker valgkampsjefen

utenriks

Det melder statlige medier, som i stor grad har ignorert demonstrasjonene den siste uka.

Titusenvis har protestert i Alger og en rekke andre byer mot kunngjøringen om at 81 år gamle Bouteflika stiller til valg for en femte periode.

Bouteflika har formelt styrt landet i 20 år, men han har knapt vist seg offentlig siden han ble rammet av slag i 2013.

Valgkampsjefen hans sa tidligere denne uka at presidenten offisielt skal registrere sitt kandidatur søndag, samme dag som fristen utløper. Presidentvalget er 18. april.

Under fredagens demonstrasjoner ble totalt 183 mennesker skadd, melder det statlige nyhetsbyrået APS ifølge Reuters. Tidligere har myndighetene opplyst at over 50 politifolk ble skadd, mens minst én person livet i forbindelse med protestene.

Titalls tusen algeriere i alle aldrer deltok i det som i stor grad var en fredelig protestmarsj i Alger fredag. De ble møtt med tåregass, og en mindre gruppe demonstranter havnet i sammenstøt med opprørspoliti. 45 demonstranter ble pågrepet, opplyser myndighetene.

Bouteflika reiste søndag for en uke siden til Sveits for å gjennomgå det hans kontor omtaler som en rutinemessig helsesjekk.

(©NTB)