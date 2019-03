Sanders starter valgkampen i fødebyen New York

utenriks

Vermont-senatorens andre forsøk på å bli Demokratenes presidentkandidat startet lørdag i Brooklyn i New York, hvor han vokste opp.

Dersom Sanders skulle vinne i 2020, lover han å kjempe for økonomisk og sosial rettferdighet, likestilling og klimaet. Han kalte Trump for den farligste presidenten i USAs nyere historie.

– Vi sier høyt og tydelig at vår regjering ikke skal ha grådighet, hat og løgner som underliggende prinsipp, sa Sanders og la til:

– Det skal ikke være rasisme, sexisme, fremmedhat, homofobi og religiøs fanatisme. Det skal det bli en slutt på.

Arbeiderklasserøtter

Valgkamparrangementet fant sted utendørs ved Brooklyn College, hvor 77-åringen i sin tid studerte.

Blant sosialdemokratens fanesaker er statlig helseforsikring for alle, en minstelønn på 128 kroner timen og kamp for klimaet.

Sanders er sønn av jødiske innvandrere og vokste opp i en leiebolig i Brooklyn. I denne valgkampen vil han legge mer vekt på sin personlige bakgrunn og fremheve hvordan arbeiderklasserøttene og familiens økonomiske slit har formet hans politiske syn. Underforstått er kontrasten til en annen newyorker – milliardærsønnen Trump.

Pengemaskin

Sanders mener hans valgkamp er «bygget for å vinne» over Trump i 2020. Valgkampapparatet beskrives som mer profesjonelt enn den gang Sanders tapte for Hillary Clinton i 2016.

Foruten å satse på et mer personlig budskap, har Sanders en mer mangfoldig stab og en sterkere organisasjon på landsbasis. Blant de mange som så langt har kastet seg inn i Demokratenes presidentvalgkamp, har 77-den sterkeste pengeinnsamlingsmaskinen i ryggen.

Den nye strategien er ikke risikofri. En mer profesjonalisert valgkamp kan gjøre at han støter fra seg velgere som sist gang ble tiltrukket av Sanders' aggressive og elitekritiske fremtoning.

Mange rivaler

Politisk står Sanders langt til venstre for de fleste andre av de tosifret antall politikerne som nå kjemper om Demokratenes presidentkandidatur. Men han er blant de mest kjente, og takket være mange små donasjoner fra tilhengerskaren, samlet han i første valgkampuke inn hele 85 millioner kroner. Det er langt mer enn noen av de mange rivalene klarte å skrape sammen.

Det politiske klimaet i USA har endret seg stort siden Sanders tok opp kampen mot Clinton i 2016. Andre demokrater har i mellomtiden trykket til seg en rekke av de liberale politiske standpunktene som Sanders har stått i bresjen for i årevis. Spesielt har Massachusetts-senator Elizabeth Warrens frontet budskap som er tett opp mot Sanders' kampsaker.

Reiser til Selma

Denne helgen skal 77-åringen etter planen også holde et valgkampmøte i Chicago, hvor Sanders som student var aktiv i borgerrettighetsbevegelsen.

Neste stopp på Sanders' valgkampturné er Selma i delstaten Alabama. Der skal Sanders sammen med mange andre politikere markere årsdagen for «Bloody Sunday» i 1965, da politiet slo hardt ned på fredelige demonstranter.

