– IS forsvarer seg med selvmordsbombere

– De er fullstendig omringet. De har lagt ut eksplosiver i husene og på veiene, sier en SDF-kommandant nær fronten til nyhetsbyrået AFP.

Søndag var det harde kamper ved det siste IS-kontrollerte området i Syria, i landsbyen Baghouz nær grensa mot Irak.

Den kurdisk-dominerte opprørsalliansen SDF angrep IS-krigerne med artilleri, og fikk støtte fra amerikanske kampfly. Svart røyk seg opp fra landsbyen, som nå består av et lite antall ødelagte bygninger omgitt av palmer ved elva Eufrat.

SDF forteller at den ytterliggående islamistgruppa forsvarer seg med selvmordsbombere i biler fylt med sprengstoff, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Opprørsalliansen har uttalt at den forventet en «avgjørende kamp» søndag. Men midt på dagen var det fortsatt ikke tegn til at IS' siste skanse var i ferd med å falle.

