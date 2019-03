Bouteflika klamrer seg til makten tross masseprotester

utenriks

Titusener av kvinner og menn i alle aldre har de siste ti dagene deltatt i masseprotester mot den skrantende presidentens planer om å stille til gjenvalg 18. april.

Søndag kveld melder statlige medier at Bouteflika nå formelt er registrert som presidentkandidat. Men dersom 82-åringen blir gjenvalgt, lover han å ikke sitte ut hele presidentperioden på fem år, heter det.

Bouteflika har vært president i 20 år, men har sjelden vist seg offentlig siden han ble rammet av slag i 2013. I et brev som ble lest opp på TV, lover presidenten at det i fremtiden skal holdes et nyvalg der han ikke vil delta.

Søndag ble demonstranter møtt med vannkanoner og tåregass i hovedstaden Alger. Studenter protesterte ved hovedbygningen til landets største universitet og en rekke andre fakulteter.

– Bouteflika må gå! ropte studentene, som mener det er på høy tid Bouteflika gir seg.

– 70.000 marsjerte

Opprørspoliti holdt vakt og satte opp sperringer rundt universitetet i sentrum, men noen studenter klarte å komme seg forbi og marsjerte mot grunnlovsrådet, som har ansvar for registrering av presidentkandidater.

Politiet tok i bruk vannkanoner og tåregass for å stanse studentmarsjen, melder nyhetsbyrået DPA.

Senere på dagen deltok anslagsvis 70.000 i en protestmarsj i hovedstaden, opplyser en diplomatkilde til nyhetsbyrået Reuters.

Bouteflika befinner seg ifølge sveitsiske medier i Sveits og har vært taus siden gateprotestene brøt ut.

Protester i flere byer

For en uke siden fløy han til Sveits, ifølge presidentkontoret for å få en rutinemessig helsesjekk.

Flere hundre studenter demonstrerte søndag også mot Bouteflika på universiteter i byen Annaba nord i Alger, ifølge en lokal journalist.

Det meldes også om protester i Algeries andre og tredje største byer, Oran og Constantine, samt i Bouira, Skida og Gelma øst i landet. Også i Tiaret og Mostaganem i sørøst var det demonstrasjoner søndag, ifølge nettavisen TSA.

Arabisk vår

Bouteflika var den eneste presidenten i Nord-Afrika som ble sittende etter den såkalte arabiske våren som startet i nabolandet Tunisia i 2010.

Også i Algerie var det demonstrasjoner. Men regjeringen klarte den gang å dempe protestene med løfter om reform, samt lønnsøkning finansiert av olje- og gassinntekter.

De siste årene har Algeries økonomi blitt rammet av det globale oljeprisfallet, noe som har ført til kutt i statlige subsidier.

Halvparten av Algeries befolkning er under 30 år, og mange av dem sliter med arbeidsledighet og sosial nød. Statskontrollerte medier ignorerte lenge protestene, men de har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier.

Boikott

Bouteflika har lenge nytt stor respekt i Algerie for sin rolle i å få slutt på den blodige borgerkrigen på 1990-tallet.

Mange demonstranter sier de ikke bare protesterer mot Bouteflika, som knapt har talt til folket på flere år, men også mot den politiske eliten rundt ham. Demonstrantene holder makteliten ansvarlig for at Algerie gradvis ødelegges av arbeidsledighet, korrupsjon og fattigdom.

Omfanget av protestene, som startet da titalls tusen trosset et protestforbud i forrige uke, har overrasket mange i Algerie. Protestene har stort sett vært fredelige, bortsett fra fredag da 180 mennesker ifølge statlige medier ble skadd i sammenstøt.

I løpet av helgen har flere opposisjonspartier sagt at de vil boikotte presidentvalget dersom Bouteflika stiller.

