Italiensk mafiatopp tatt etter 14 år på rømmen

38 år gamle Di Lauro er den fjerde sønnen av Paulo Di Lauro, den tidligere leder før den søritalienske mafiaen kjent som Camorraen. Han har vært på rømmen siden han slapp unna en stor politiaksjon i 2004.

Politiet ble gratulert

Lørdag ble 38-åringen arrestert i en beskjeden leilighet han delte med kona og to katter i Napoli. Han satt og spiste pasta da politiet slo til i en aksjon der rundt 150 politifolk deltok. Han gjorde ikke motstand men ba om å få skifte klær og stelle seg raskt før han ble ført bort. Di Lauro skal ha uttrykt bekymring for hva som ville skje med kattene hans. Det var ingen våpen og bare et indre kontantbeløp i leiligheten

Di Lauro har vært etterlyst internasjonalt siden 2006 og sto nest øverst på politiets liste over ettersøkte personer. Han ble regnet som Italias nest farligste mann etter mafialederen Matteo Messina Denaro.

Rundt 100 personer samlet seg utenfor leiligheten og gratulerte politiet med innsatsen. Ifølge Napolis politimester Antonio De Iesu var det «uvanlig aktivitet» som førte dem til mannen som tidligere er dømt for å tilhøre et kriminelt forbund.

Sjefens siste sønn

Lørdagens pågripelse skal være knyttet til et drap tidligere på dagen. Salvatore Tamburrino, en 40 år gammel mann med forbindelser til politiet, drepte sin fraseparerte kone kort tid før pågripelsen. Tamburrino meldte seg selv for politiet. Politimester Di Iesu vil ikke bekrefte eller avkrefte om det er noen forbindelse mellom drapet og pågripelsen av Di Lauro.

38-åringen var den siste av fire brødre som var på frifot. De andre tre er enten døde eller i fengsel. Di Marco skal ha tatt over som klanleder etter at faren ble arrestert i 2005. Minst 130 personer skal ha blitt drept i en intern maktkamp etter at en annen familie brøt ut fra Di Lauro-klanen året før.

En kilde sa i 2010 at Marco Di Lauro var ansvarlig for minst fire drap.

