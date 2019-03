Kongresskomité starter gransking av Trump

utenriks

Jerrold Nadler, som er leder for komiteen i Representantenes hus som eventuelt tar ut riksrettstiltale, sa søndag at han vil kreve utlevert dokumenter fra over 60 personer i Trump-administrasjonen og Trumps egen familie og forretninger.

Han sier han ønsker en vid etterforskning av Trump for korrupsjon, maktmisbruk og hindring av rettens gang, selv om det ennå ikke er snakk om riksrett.

– Det er veldig klart at presidenten har lagt hindringer i veien for rettens gang, sier Nadler til TV-kanalen ABC og viser til hvordan Trump stadig kaller spesialetterforsker Robert Muellers arbeid en heksejakt, og hvordan han prøvde å stanse etterforskningen av sin første nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Trump skapte storm da han sparket FBI-sjefen James Comey og etterpå sa at det var fordi han var frustrert over Russland-granskningen.

Presidentens eldste sønn Donald Trump junior og Allen Weisselberg, som begge er ledere for The Trump Organization, er blant dem som komiteen vil kreve dokumenter av for å starte etterforskningen, sier Nadler.

Grundigere enn Mueller

Han mener at etterforskningen som Mueller leder, ikke er tilstrekkelig. Den handler om Trump-kampanjens mulige samarbeid med Russland og forsøk på å hindre den granskingen.

Både Nadler og andre demokrater i Kongressen mener at etterforskningen må gå mye bredere ut, og mange kommentatorer mener det vil komme fram mye mer om lovbrudd i en grundig gransking av Trumps finanser, veldedighetsorganisasjon og forretningsvirksomhet.

Nadler har i likhet med lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, vegret seg for å snakke om riksrett, og han gjør det klart at de står langt fra en eventuell beslutning om å stille Trump for riksrett.

Men han sier også at det er viktig med etterforskning etter at det republikanske flertallet i de første to årene av Trumps periode beskyttet presidenten mot all gransking.

Cohens vitnemål

Intervjuet med ABC ble gjort dagen etter at presidentens tidligere advokat Michael Cohen sa at Trump var involvert i en rekke lovbrudd, og kalte Trump rasist, løgner og juksemaker da han vitnet i Kongressens kontrollkomité.

Trump reagerte på søndagens nyheter med å anklage Demokratene og andre for lovbrudd.

– Jeg er en uskyldig mann som forfølges av noen veldig slemme, motstridende og korrupte folk i en heksejakt som er ulovlig og som aldri burde fått lov til å starte – og bare fordi jeg vant valget! tvitrer presidenten.

Cohen sa blant annet at Trump visste på forhånd at WikiLeaks skulle offentliggjøre materiale som var skadelig for hans motkandidat Hillary Clinton, materiale som viste seg å være stjålet av russiske spioner.

Han mener også at Trump på forhånd visste om et møte mellom ansatte i valgkampen og en russisk advokat som sa hun hadde skadelig materiale om Clinton. Trump har svart med

Ordre om hysjpenger

Cohen sa seg i fjor skyldig i å ha brutt valgkamplover da han betalte hysjpenger til Stormy Daniels om en affære han sa hun hadde hatt med Trump, og i Kongressen sa han at det var Trump selv som ga ham ordre om å betale pengene.

På spørsmål fra Alexandria Ocasio-Cortez fortalte Cohen også at Trump jevnlig og på ulovlig vis overvurderte verdien av sine eiendommer for å få lån, og undervurderte verdien for å betale mindre skatt.

– Det vi lærte fra vitnemålet, var at Cohen direkte sa at presidenten var involvert i en rekke lovbrudd, både mens han drev valgkamp for å bli president, og mens han har sittet i Det hvite hus. Vi har ikke alle faktaene ennå, men vi skal starte en skikkelig gransking, sa Nadler.

