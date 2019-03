Opposisjonen ligger an til å vinne i Estland

utenriks

Reformpartiet har fått 10 prosentpoeng mer enn det sosialdemokratiske Senterpartiet til statsminister Juri Ratas.

Ifølge foreløpige tall etter at 83 prosent av stemmelokalene er opptalt, har Reformpartiet 30,3 prosent, mot 20,9 prosent for Senterpartiet. EKRE har mer enn doblet sin oppslutning til 17,5 prosent i søndagens valg.

Valgkampen har mest dreid seg om skatter, offentlig forbruk og språkundervisning for Estlands store russiske minoritetsbefolkning.

Siden Estland ble fri fra Sovjetunionen for snart 30 år siden, har statsminister Juri Ratas' sosialdemokratiske Senterpartiet og det næringslivsvennlige Reformpartiet skiftet på å styre landet, og noen ganger også gått sammen i koalisjon.

Vil ha progressiv skatt

I årets valgkamp har Senterpartiet gått inn for å øke pensjonene med over 8 prosent og erstatte den nåværende flate skatten på 20 prosent med et progressivt system for å skaffe mer penger til statskassen.

Det er Reformpartiet imot. De vil heller øke det skattefri beløpet og redusere bedriftenes bidrag til arbeidsløshetstrygd for å skape flere jobber. Reformpartiet har for første gang kvinnelig leder med Kaja Kallas, som nå ligger an til å bli ny statsminister.

En firedel av Estlands velgere er russisktalende, og de stemmer normalt på Senterpartiet, blant annet for å beholde skolesystemet som har både estisk og russisk undervisning. Reformpartiet og EKRE vil avskaffe russiskundervisningen.

Populistisk

Begge de to tradisjonelle partiene, som er sterke tilhengere av EU og NATO, ønsker å holde det innvandringsfiendtlige og xenofobiske EKRE på armlengdes avstand.

I likhet med populistiske partier ellers i Europa er EKRE skeptisk til EU og går inn for en folkeavstemning om en såkalt Estxit.

En slik avstemning ville ende i et dundrende nei til utmelding, siden folkemeningen i Estland er sterkt pro-EU og pro-NATO på grunn av landets historie som nær nabo av Russland.

(©NTB)