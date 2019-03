Minst 22 omkomne etter tornado i Alabama

utenriks

Sheriff Jay Jones i Lee fylke bekrefter at 22 personer er funnet omkommet, skriver NBC News. Noen av dem skal være barn.

Helsemyndighetene øst i Alabama sier til NBC News at de har mottatt over 40 pasienter som følge av tornadoen. De venter at det vil komme flere pasienter.

Mange av dem som er innlagt på sykehus, har alvorlige skader, ifølge Jones. Han sier tornadoen har forårsaket «katastrofale» skader, et inntrykk som er «basert på antall ødelagte hus» han har sett. Ifølge Jones skal stormen ha vært 400 meter bred og beveget seg flere kilometer.

Uten strøm

Titalls nødetater søker etter et ukjent antall savnede etter tornadoens ødeleggelser i og rundt Beauregard, som ligger i Lee fylke. Myndighetene tror at antallet døde vil øke. Alle de omkomne har blitt funnet i Lee fylke.

Videoer og bilder fra stedet viser ødelagte hus hvor tak har fløyet av gårde, biler som har veltet og knekte trær som har blitt tatt av vinden.

Mellom 5.000 og 10.000 strømkunder er uten strøm i fylket.

Også skadde i Georgia

Søndag ble det sendt ut tornadovarsler i delstatene Alabama, Georgia, Florida og South Carolina. Også i Georgia har folk blitt skadd som følge av en kraftig storm eller tornado. Flere bygninger er ødelagt.

Den nasjonale værtjenesten NWS advarte søndag ettermiddag mot tornadoen og ba folk søke dekning. Ifølge dem hadde den første tornadoen som traff Lee fylke søndag en styrke på nivå tre av fem, noe som vinhastigheter på 60 til 75 meter per sekund.

Sheriff Jones refererer til at det bare har vært én tornado i fylket, men tidligere har det blitt meldt at to tornadoer har herjet i området.

