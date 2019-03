Demokratene krever innsyn i samtalene mellom Trump og Putin

utenriks

Det er lederne for tre komiteer i Representantenes hus – etterretningskomiteen, utenrikskomiteen og kontrollkomiteen – som har sendt begjæringen.

De ber om opplysninger om innholdet i kommunikasjonen mellom Trump og den russiske presidenten, innsyn i eventuelle notater eller dokumenter knyttet til samtalene, og å få vite om Trump eller noen som handlet på vegne av ham skjulte eller feilinformerte om hva som ble diskutert.

I et brev til Mick Mulvaney, som er fungerende stabssjef i Det hvite hus, advarer de tre om at det å ødelegge, manipulere eller holde tilbake dokumentene, vil være et brudd på føderale lover som krever at materialet bevares.

– Ifølge medierapporter skal president Trump i flere tilfeller ha tatt skritt for å skjule detaljene i sin kommunikasjon med president Putin fra andre tjenestemenn i regjeringen, Kongressen og det amerikanske folk, skriver demokratene Adam Schiff, Elliot Engel og Elijah Cummings.

Spekulasjonene om Trumps kontakt med Russland skjøt fart under toppmøtet i Helsinki i fjor. I et klart brudd med vanlig diplomatisk praksis viste presidenten da bort sine rådgivere, og tilbrakte to timer med Putin uten andre amerikanere til stede enn utenriksdepartementets oversetter Marina Gross.

(©NTB)