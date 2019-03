Hiv-positiv mann kan ha blitt kurert

utenriks

Behandlingen av mannen med hiv-medisiner ble stanset for nesten 19 måneder siden. Men det er ingen tegn til at viruset er kommet tilbake, ifølge legene som har behandlet ham.

– Det er ikke noe virus der som vi kan måle, sier professor Ravindra Gupta, lederen av behandlingsteamet, til avisa The Guardian.

Dermed ser det ut til at den tidligere hiv-positive mannen er kurert – selv om det er for tidlig å slå det fast helt sikkert. Legene beskriver det oppsiktsvekkende tilfellet i tidsskriftet Nature og på en konferanse tirsdag i Seattle i USA.

Sjelden mutasjon

Hvis «London-pasienten» virkelig er kurert, er han den andre personen i verdenshistorien som er blitt kvitt hiv-viruset.

Den første var Timothy Ray Brown, en amerikaner bosatt i Tyskland som ble kalt «Berlin-pasienten». Han har nå vært frisk i tolv år.

Begge mennene fikk transplantert beinmarg som ledd i behandling av blodkreft. I begge tilfeller hadde donoren en sjelden genetisk mutasjon som hindrer hiv-viruset.

Både Brown og den så langt anonyme London-pasienten fikk en svært gledelig bonus i tillegg til at kreften ble kurert. Den transplanterte beinmargen endret immunforsvarene deres slik at mennene utviklet motstandsdyktighet mot hiv.

– Ikke bare et lykketreff

– London-pasienten viser at behandlingen av Timothy Brown ikke bare var et lykketreff, og at behandlingen kan gjentas, sier Keith Jerome, som jobber ved et senter for kreftforskning i Seattle.

Jerome, som ikke selv har jobbet med London-pasienten, mener disse to spesielle tilfellene kan sette forskerne på sporet av en enklere prosedyre som kan brukes på andre hiv-pasienter.

Beinmargstransplantasjon er både risikofylt og smertefullt og ingen realistisk metode for alle som har hiv og aids. Nærmere 37 millioner mennesker i verden er smittet av hiv-viruset.

Sluttet med medisiner

Pasienten i London fikk hiv-diagnosen i 2003 og begynte i 2012 å ta medisiner for å kontrollere viruset. Fire år senere fikk han beinmargstransplantasjonen.

Donorens sjeldne mutasjon finnes hos rundt 1 prosent av mennesker som stammer fra nordeuropeere. En forutsetning er at de har arvet mutasjonen fra begge foreldre.

Pasienten sluttet frivillig å ta hiv-medisin for å se om viruset kom tilbake eller ikke. Vanligvis må hiv-positive ta medisin hver dag livet ut for å holde viruset i sjakk.

Tilfellet viser at det kan være mulig å finne en fungerende kur mot hiv, heter det i en uttalelse fra International AIDS Society. Organisasjonen mener målet må være å finne en trygg, kostnadseffektiv og enkel strategi som kan gi de samme resultatene.

