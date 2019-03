SDF: 300 IS-opprørere har overgitt seg i Baghouz

utenriks

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier i en uttalelse at IS-krigerne har forlatt landsbyen Baghouz i Deir al-Zor-provinsen, nær grensa til Irak, og overgitt seg til de USA-støttede SDF-opprørerne.

SDF-talsmannen Adnan Afrin sier til nyhetsbyrået DPA at de regner med flere IS-krigere vil overgi seg. Han oppgir ikke noe spesifikt tall.

Rundt 9.000 sivile har de siste ukene forlatt området, for deretter å bli kjørt bort av de kurdiskledede SDF-opprørerne. Ifølge kurdiske opprørere er mellom 1.000 og 1.500 IS-krigere igjen i området.

En talsmann for SDF opplyste mandag at offensiven for å erobre den siste IS-lommen Syria har bremset opp.

Ifølge Mustafa Bali skyldes dette at IS-krigerne benytter den gjenværende sivilbefolkningen som levende skjold, men han forsikrer likevel at Baghouz snart vil være erobret.

