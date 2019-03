Sju skadd da svensk stridsbåt gikk på grunn

utenriks

– Vi holder på med å sette oss inn i detaljene rundt ulykken, sier kommunikasjonssjef Jonas Olsson i det svenske forsvarets amfibieregiment.

Ifølge assisterende redningsleder Carl-Johan Tylegård ved det svenske Sjöfartsverkets sjø- og flyredningssentral var det 18 personer om bord i stridsbåten da den gikk på grunn under en øvelse.

De første opplysningene gikk ut på at to personer ble skadd, men Tylegård opplyser nå til Expressen at sju ble skadd i det kraftige sammenstøtet.

– To personer med hodeskader er fløyet til sykehus med helikopter og fem andre med mindre skader blir fraktet med ambulanse, sier han.

Årsaken til grunnstøtingen og omstendighetene rundt ulykken er ikke kjent, men ifølge SVT skal stridsbåten ha kjørt rett på land.

Stridsbåt 90 er et svenskprodusert hurtiggående fartøy, utstyrt med doble vannjeter og i stand til å operere i grunt farvann. En variant kalt Stridsbåt 90N benyttes av kystjegerkommandoen i Norge.

Fartøyet er på 53 fot og har en maksfart på 37 knop, nærmere 70 kilometer i timen.

