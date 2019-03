Kina vil ikke lenger kreve teknologioverføring

utenriks

Dette slås fast i utkastet til ny investeringslov i Kina, som nå er til behandling i Folkekongressen, opplyser en talsmann for landets regjering.

De rundt 3.000 representantene i Folkekongressen, som formelt sett er Kinas lovgivende forsamling, sitter denne måneden samlet og pleier tradisjonelt å vedta alle utkast og forslag regjeringen i Beijing fremmer.

Kinesisk myndigheters krav om teknologioverføring i bytte mot markedsandeler har vært et sentralt tema i forhandlingene om en ny handelsavtale mellom USA og Kina.

President Donald Trump hevet i fjor sommer tollsatsene på en rekke kinesiske varer i et forsøk på å få ned USAs enorme handelsunderskudd med Kina.

Kina svarte med å gjøre det samme og Trump truet med å trappe opp handelskrigen dersom ikke myndighetene i Beijing gikk med på en ny handelsavtale med USA:

I desember ble Trump og hans kinesiske motpart Xi Jinping enige om en tre måneder lang «våpenhvile» i handelskrigen, og siden har det vært flere runder med handelssamtaler.

I forrige måned sa Trump at det var gjort god framgang i samtalene og forlenget fristen.

– Jeg er glad for å kunne meddele at USA har tatt store steg i handelssamtalene med Kina på viktige områder som opphavsrett, teknologioverføring, landbruk, tjenester og valuta. Som et resultat av dette vil jeg utsette økningen av tollsatser som var planlagt til 1. mars, tvitret Trump 25. februar.

(©NTB)