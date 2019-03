Dansk politi sikter 14 for å ha delt video av Marokko-drap

utenriks

– Østjyllands politi har samlet og gjennomgått 118 henvendelser fra hele landet vedrørende deling av en video av et drap på en kvinne. Det har ført til siktelse mot i alt 14 personer, sier politiet i en pressemelding.

Det var danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland som ble drept under en fjelltur i Atlasfjellene ved Marrakech.

Norsk politi har ikke opprettet egne straffesaker i forbindelse med delingen.

– Slik vi ser det, synes lovgivningen i Danmark i større grad å ramme slike handlinger. Imidlertid kan deling av videoen etter omstendighetene også rammes av norske straffebestemmelser, noe som vil måtte vurderes i det enkelte tilfellet, sier politiet.

Opp til tre års fengsel

Tolv av de 14 som er siktet i Danmark, er siktet for å ha delt den videre, noe som kan straffes med opp til tre års fengsel. De siste to er siktet for å ha uttrykt offentlig støtte til terrorhandlingen som er vist på videoen, sier visestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Norsk politi opplyser samtidig at Kripos har iverksatt sin egen etterforskning der formålet er å kartlegge hendelsesforløpet i størst mulig grad. De er særlig interessert i å avdekke eventuelle tilknytninger til Norge, Danmark eller de to avdøde.

Kan avdekke mer

Kripos sier at de har mottatt i overkant av 400 tips som for det meste omhandler videoen av det ene drapet. Alle tipsene er gjennomgått, og ett viktig formål med gjennomgangen var å se om delingen og informasjon på videoen kan bidra til å kaste mer lys over drapshandlingene.

Kripos har også prioritert å hindre videre spredning av videoen. De har kontaktet tjenestetilbydere for å få filmen fjernet, og i noen tilfeller også tatt direkte kontakt med privatpersoner eller administrator på forum.

Politiet sier at det dessverre ikke er mulig å få videoen fullstendig fjernet fra internett, og de advarer folk mot å dele den videre, laste den ned eller se på den.

