Etterforskningen av spionsiktede Frode Berg er ferdig

Hans russiske advokat Ilja Novikov opplyser på Facebook at det er sannsynlig at saken da begynner i byretten i Moskva. Ifølge advokaten sendes saken til den russiske statsadvokaten 11. mars.

15 måneders etterforskning

Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, sier til NTB at han har vært i kontakt med Novikov torsdag, men at de ikke vet hvor lang tid det vil ta før saken er ferdigbehandlet og det foreligger en tiltale. Det er grunn til å tro at det vil skje i forbindelse med neste fengslingsmøte 5. april.

– De har en frist på 18 måneder til å oversende saken til retten fra det øyeblikket han ble fengslet. Den fristen går ut 5. juni, sier Risnes.

Novikov legger til at Bergs situasjon er uendret etter 15 måneders etterforskning. I slutten av mars oversendes sannsynligvis saken til byretten. Risnes sier at det er uklart om han også kan være til stede i retten siden strenge sikkerhetstiltak setter begrensninger.

Norsk etterretning

Da Berg ble pågrepet i desember 2017, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. 63-åringen nekter straffskyld. Han har forklart at han har jobbet for norsk etterretning og sier han ble lurt i en felle.