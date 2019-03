Fransk kardinal kjent skyldig i å dekke over overgrep mot barn

utenriks

Som en følge av dommen varslet Barbarin torsdag ettermiddag at han går av som kardinal.

Barbarin var forpliktet til å melde fra om overgrepene, heter det i kjennelsen fra domstolen i Lyon.

Under rettssaken kom det fram at ett av ofrene gikk til Barbarin med informasjon om overgrep i den katolske kirke, men at kardinalen likevel ikke rapporterte saken.

Det var på forhånd ventet at 68- åringen skulle bli frikjent, noe også overgrepsofrene i saken trodde, og kjennelsen var derfor overraskende.

Kardinalen er erkebiskop i Lyon og er en svært framtredende skikkelse i den katolske kirken i Frankrike. Han var ikke til stede i retten under domsavsigelsen.

Barbarin var sammen med fem andre fra samme bispedømme anklaget for å ikke ha rapportert seksuelle overgrep mot barn som fant sted mellom 2004 og 2005.

Overgrepssaken strekker seg imidlertid helt tilbake til 1980-tallet, men en rekke av forholdene er foreldet. Til sammen 85 personer har anklaget den samme presten for overgrep. Presten har erkjent overgrepene og skal møte i retten senere i år.

Overgrepsskandalen ble kjent for offentligheten i 2015, da François Devaux anklagde en lokal prest i Lyon for å ha begått overgrep mot ham 25 år tidligere.

Devaux saksøkte også Barbarin og hevdet at han hadde visst om og dekket over overgrepene. I 2016 ble saken mot Barbarin henlagt, men en gruppe fornærmede fikk saken gjenåpnet.

(©NTB)