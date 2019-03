Guaido ber Europa utvide sanksjonene mot Maduro-regimet

utenriks

I et intervju med Der Spiegel dagen etter at Tysklands ambassadør ble utvist fra Venezuela, sier Guaido at europeiske land må hindre at venezuelanske penger blir brukt til å drepe opposisjonelle og urfolk.

Han mener at Maduro ved å utvise ambassadøren vil vise at han har makt, selv om han ifølge Guaido ikke er lovlig president og derfor egentlig ikke har myndighet til å utvise en ambassadør fra et annet land.

Dagen før sa USAs visepresident Mike Pence at USA vil tilbakekalle visumene venezuelanske statsansatte og deres familier som står Maduro nær.

Uttalelsen til Pence kom onsdag, samme dag som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton kunngjorde at utenlandske finansinstitusjoner som er med på å finansiere Maduro, vil bli møtt med amerikanske sanksjoner.

