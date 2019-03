Britenes brexit-minister avviser EUs nye tilbud

utenriks

EUs sjefforhandler Michel Barnier presenterte hovedpunktene i tilbudet i en serie Twitter-meldinger sent fredag ettermiddag.

Han lovet blant annet at Storbritannia ikke skal bli tvunget inn i en tollunion mot sin vilje. Storbritannia skal få mulighet til ensidig å trekke seg ut av EUs felles tollområde.

Men øvrige deler av reserveløsningen for irskegrensa må stå ved lag, tilføyde Barnier. Det skal garantere mot en hard grense mellom Irland og Nord-Irland.

Det siste punktet falt ikke i god jord på britisk side, og bare noen timer etter at Barnier la fram sitt forslag, ble det kontant avvist av brexitminister Stephen Barclay.

– Dette er ikke tiden for å repetere gamle argumenter, skriver han i en Twitter-melding.

– Storbritannia har fremmet klare, nye forslag. Vi trenger nå å bli enige om en balansert løsning som kan fungere for begge parter, fortsetter han.

En løsning der Storbritannia får muligheten til å gå ut av EUs tollområde, men der resten av den såkalte backstopen består, minner mye om et forslag EU også tidligere har kommet med, men som Storbritannia har sagt tvert nei til.

Problemet er at en slik løsning vil innebære at Nord-Irland blir værende i tollunionen, og i EUs indre marked, mens resten av Storbritannia går ut. Det vil bli oppfattet som en ny grense langs Irskesjøen, noe statsminister Theresa May tidligere har sagt hun aldri vil kunne akseptere.

