Hundrevis av demonstranter pågrepet i Algerie

I hovedstaden Alger samlet demonstrantene seg i sentrum, der de ropte slagord mot den 82 år gamle presidenten og viftet med landets grønne, hvite og røde flagg.

Et stort sikkerhetsoppbud var på plass, men politiet skal i utgangspunktet ikke ha forsøkt å stanse demonstrantene. De brukte imidlertid tåregass for å spre en folkemengde som var på vei mot presidentpalasset, og sent fredag meldes det om pågripelser.

Statlig TV opplyser ifølge Reuters at det dreier seg om 195 personer. En gruppe unge menn skal også ha gått løs på museet i Alger, der det rapporteres om ødeleggelser.

Bouteflika, som knapt har vist seg offentlig siden han fikk slag i 2013, advarte i en kunngjøring torsdag demonstrantene mot oppvigleri og kaos, uten at det ser ut til å legge noen demper på manges misnøye.

82-åringen har styrt Afrikas største land siden 1999 da han vant valget med støtte fra landets militære, som hadde sittet med makten siden de fratok islamistpartiet FIS valgseieren i 1991.

Algerie er i likhet med flere andre land hardt rammet av prisfallet på olje, og arbeidsledigheten er høy, særlig blant unge.

Protestene brøt ut da Bouteflika 10. februar kunngjorde at han ville stille til valg for en femte periode under valget 18. april.

I et forsøk på å dempe uroen har han lovet å gå av innen femårsperioden er omme dersom han blir genvalgt, men til liten nytte.

13. mars skal landets grunnlovsdomstol ta stilling til de 20 kandidatene som stiller til valg, blant dem Bouteflika.

