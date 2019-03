Ledigheten i USA fortsetter å falle

utenriks

Lønnsutviklingen går samtidig oppover. Timelønnen for amerikanske arbeidere har gjort sitt største byks på nesten et tiår, noe som er et tegn på hvor stramt arbeidsmarkedet har blitt.

Fredagens statistikk viser samtidig at etablering av nye arbeidsplasser nå går tregere. I februar ble det skapt 20.000 nye jobber i USA. Det er langt færre enn i januar da arbeidsmarkedet ble tilført 311.000 nye jobber.

Det lavere antallet nye jobber som ble skapt i forrige måned, blir satt i sammenheng med at arbeidsgivere i en rekke bransjer har begynt å kvitte seg med ansatte.

Analytikere viser til at den globale økonomiske veksten nå går saktere, de peker på handelskonflikten med Kina og trekker fram tegn på at forbrukerne viser mer varsomhet. Dette gir grunnlag for prognoser som tilsier svakere vekst i årets tre første måneder, ifølge analytikernes vurderinger.

Imidlertid er det ventet ny giv for neste kvartal, som går fra april til juni, mener analytikere.

