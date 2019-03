Manning fengslet for å ha nektet å vitne

utenriks

Det opplyser Mannings støttespillere. Manning er tidligere etterretningsanalytiker i det amerikanske forsvaret.

Manning har tidligere sagt at hun kunne komme til å bli fengslet, siktet for å ha vist forakt for retten, fordi hun ikke ville vitne for en hemmelig storjury. Storjuryen antas å etterforske WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange.

– Fredag vender jeg tilbake til en føderal domstol i Alexandria i Virginia for en lukket høring som dreier seg om forakt for retten. En dommer vil vurdere det juridiske grunnlaget mitt for å nekte å svare på storjuryens spørsmål. Kommer retten til at jeg har utvist forakt, kan jeg bli sendt i fengsel, har Manning sagt i en tidligere uttalelse.

Hun bekrefter at etterforskningen skjer i forbindelse med WikiLeaks' offentliggjøring av over 700.000 hemmelige og fortrolige dokumenter knyttet til krigene i Irak og Afghanistan som Manning ga gruppa i 2010. Manning, som har skiftet kjønn, het da Bradley Manning.

Hun ble dømt til 35 års fengsel for lekkasjen, men i 2017 forkortet president Barack Obama straffen til sju år.

(©NTB)