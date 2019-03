Redd Barna ber europeiske land hente hjem IS-kvinner og barn

utenriks

Den nå 19 år gamle jenta kom i medienes søkelys da Storbritannia i forrige måned fratok henne statsborgerskapet og nektet henne å komme hjem.

I intervjuer med britiske medier tryglet Begum britiske myndigheter om å omgjøre beslutningen og fortalte at den nyfødte sønnen var syk.

Begum bidro til at søkelyset ble rettet mot hundrevis av andre europeiske kvinner, blant dem også norske, som har havnet i samme situasjon etter å ha vært gift med IS-krigere.

Kvinnene og barna deres sitter nå i leire nordøst i Syria, og Norge og andre land har vist liten eller ingen vilje til å hente dem hjem.

Bekrefter dødsfall

Lørdag bekreftet en talsmann for den USA-støttede opprørsgruppa SDF, som er i ferd med å nedkjempe IS i Syria, at Begums nyfødte sønn Jarrah døde, trolig av lungebetennelse.

Begum-familiens britiske advokat Tasnime Akunjee opplyser også at gutten som ble født i februar er død.

– Dødsfeller er bekreftet, tvitrer Akunjee.

Redd Barna reagerer sterkt på meldingen.

Desperate forhold

– Forholdene blir stadig mer desperate i leirene der tusenvis av mennesker nå daglig ankommer fra de tidligere IS-kontrollerte områdene, mange av dem er syke og feilernærte små barn, sier hjelpeorganisasjonens Syria-ansvarlige Sonia Khush.

– Over 60 barn under fem år har nå mistet livet underveis til, eller etter ankomst i disse leirene, og det er ubekreftede meldinger om at fire barn har mistet livet bare de siste par dagene, blant dem Shamima Begums baby, sier hun.

– Alle barn som assosieres med IS er ofre for konflikten, og de må behandles som dette. Hvert eneste barnedødsfall er uakseptabelt, sier Khush,

Vil ikke hente dem hjem

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) sluttet denne uka opp om et forslag fra den svenske regjeringen, om å stille dem som har sluttet seg til IS for en internasjonal domstol i nærområdet, i stedet for å hente dem hjem.

En slik domstol kan for eksempel etableres i Irak, mener Wara, som møter motbør fra eksperter.

– Å opprette et tribunal og føre saker i dem tar veldig lang tid, sier Sadi Mahmoudi, professor i internasjonal rett ved Stockholms universitet.

Redd Barna krever at europeiske land straks kommer IS-kvinnene og barna deres til unnsetning.

– Storbritannia og de øvrige landene de kommer fra, må ta ansvar for statsborge som nå befinner seg nordøst i Syria, sier Khush.

