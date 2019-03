De siste kampene fortsetter mot IS i Baghouz

utenriks

De siste ukene har SDF innstilt kampene i flere omganger for å slippe ut kvinner, barn og menn som ville overgi seg, inkludert mistenkte jihadister. Landsbyen regnes som kalifatets siste bastion på syrisk jord.

Etter at strømmen med sivile avtok, opplyste de kurdisk-ledede styrkene søndag at tiden for å overgi seg var ute, og kampene ble gjenopptatt. Mandag morgen hadde SDF tatt kontroll over flere stillinger fra de få gjenværende IS-krigerne, ifølge en representant for SDF.

– Daesh kjemper tilbake med tunge våpen og prøvde å gjennomføre flere selvmordsangrep. Vi regner med at det er mellom 1.000 og 1.500 terrorister igjen i Baghouz, sier han. Daesh er et arabisk ord for IS.

Jagerfly fra koalisjonen har også angrepet IS' våpenlager i området.

(©NTB)