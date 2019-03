Klimaprotester i 89 land

utenriks

De verdensomspennende demonstrasjonene er inspirert av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16). I fjor begynte hun å skulke skolen hver fredag for å rette søkelyset på klimaproblemene.

– 89 land og 1057 steder! Kan vi klare hundre land innen fredag? skriver Thunberg på Twitter.

Demonstrasjonene skal holdes utenfor rådhus og parlamentsbygninger. Det er planlagt 141 demonstrasjoner i Tyskland, 117 i USA og 95 i Sverige.

De som deltar, dropper skolen og prioriterer i stedet å marsjere i gatene med krav om mer effektive tiltak mot den globale oppvarmingen.

– Hvorfor skal vi utdanne oss for en framtid som snart kanskje ikke blir noe av, når ingen gjør noe for å redde den framtida? Og hva er poenget med å lære fakta når det viktigste faktumet åpenbart ikke betyr noe for samfunnet vårt, heter det i en protest-oppfordring på Facebook.

I Norge planlegges det fredag såkalte skolestreiker i Stavanger, Haugesund, Mandal, Bergen, Gjerstad, Oslo, Trondheim og Ås, ifølge arrangørenes nettsider.

