Algeries demonstranter gir seg ikke

utenriks

– Ingen overtid. Dette er ikke en fotballkamp, sto det å lese på plakater da tusenvis tirsdag protesterte mot Bouteflikas avlysning av presidentvalget som skulle holdes 18. april.

Den fredelige protestbevegelsen kunne mandag kveld innkassere en seier da det nordafrikanske landets mangeårige president overraskende bøyde av for ett hovedkrav.

Men løftet om ikke å stille til gjenvalg innebar også at presidentvalget utsettes på ubestemt tid, og jubel ble snart forvandlet til nye protester i Algeries gater.

«Triks»

I hovedstaden Alger deltok tusenvis av studenter og flere lærere i en ny demonstrasjon mot Bouteflikas regime tirsdag ettermiddag.

De anklager ham for å forsøke å spille dem et puss og vil ikke gå med på at Bouteflika blir sittende. 82-åringen har vært president i Afrikas største land siden 1999, men har sjelden vist seg offentlig siden han ble rammet av slag i 2013.

– Dette er et triks for å kjøpe seg tid, slik at de kan sette inn en ny marionett lik den nåværende presidenten, sier studenten Amel.

Journaliststudenten Ghania Bellal mener Bouteflika latterliggjør demonstrantene.

– Helt fra starten av ønsket han å utvide presidentperioden. Han fikk det som han ville, på ulovlig vis, mener hun.

Tidligere statsminister Ali Benflis, som har blitt Bouteflikas fremste rival, anklager også presidenten for å ha handlet i strid med grunnloven ved å forlenge sitt mandat.

«Mafia»

Også i store byer som Oran og Constantine demonstrerte studenter og professorer tirsdag, ifølge lokale journalister.

Studenter som har stått i spissen for protestbevegelsen, mener det er på høy tid at Bouteflika og makteliten rundt ham overlater Algerie til yngre generasjoner. Halvparten av landets befolkning er under 30 år, og mange har latt seg mobilisere via sosiale medier.

– Ned med dette systemet, ned med denne mafiaen, lød meldinger på sosiale medier etter Bouteflikas kunngjøring.

USA støtter krav om valg

Flere aviser anklager også Bouteflika for å holde folket for narr. Det samme gjør hans politiske motstandere.

– Hans beslutning om å forbli ved makten kommer til å presse landet inn i det ukjente og er farlig for statens stabilitet og folkets samhold, sier tidligere kulturminister Abdelaziz Rahabi.

Etter flere uker med massedemonstrasjoner kunngjorde Bouteflika via brev mandag at han bøyer av for kravet om ikke å stille til valg for en femte periode. Men 82-åringen har ikke erkjent noe reelt nederlag, påpeker kritikerne. I stedet for å stille til valg for en ny periode forlenger Bouteflika i praksis sin fjerde presidentperiode ved å avlyse valget.

USAs utenriksdepartement sier tirsdag kveld at de støtter folkets krav om et fritt og rettferdig valg. Den tidligere kolonimakten Frankrike kaller Bouteflikas kunngjøring et positivt vendepunkt for demokratiet, men ber myndighetene gjennomføre en overgang innenfor en fornuftig tidsramme.

