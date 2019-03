Flere flyselskaper setter 737 MAX 8 på bakken

utenriks

Brasilianske Gol Airlines har valgt å sette sine åtte MAX 8-fly på bakken, også Aero Mexico varsler at de vil gjøre det samme. Fra før har Ethiopian Airlines, karibiske Cayman Airways, sørafrikanske Comair og marokkanske Royal Air Maroc gjort det samme.

Sørkoreanske luftfartsmyndigheter sier at to MAX 8-fly som brukes av Eastar Jet, vil settes på bakken.

Myndighetene i Kina og Indonesia har i etterkant av ulykken også besluttet å sette alle MAX 8-fly på bakken inntil videre. Kina, som mottar nær hver femte MAX 8-fly, er et viktig marked for den amerikanske flyleverandøren.

Til sammen er det levert 350 MAX 8-fly til flyselskaper verden rundt, inkludert Norwegian, og Boeing har over 5.000 bestillinger.

Ulykkesrammet

To fly av typen Boeing 737 MAX 8 har styrtet i løpet av det siste halvåret. Søndag døde 157 passasjerer og besetningsmedlemmer da Ethiopian Airlines' rutefly til Nairobi styrtet bare minutter etter avgang. Blant dem var den norske Røde Kors-medarbeideren Karoline Aadland (28).

Boeing har sendt egne eksperter for å bistå i granskningen i Etiopia.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, men basert på det vi vet akkurat nå, har vi ingen grunn til å gi ut nye retningslinjer for våre operatører, sier selskapet i en uttalelse.

FAA avventer

I en uttalelse mandag sa USAs luftfartsmyndighet FAA at de konkrete kravene trolig vil komme senest i april. De vil blant annet kreve endringer i datasystemene i MAX 8-flyet.

Endringene vil blant annet måtte gjøres i programvare som skal hindre at flyene steiler, og i manøvreringssystemene.

FAA krever imidlertid ikke at flyene settes på bakken i denne omgang. Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein krever imidlertid at luftfartsmyndigheten snur.

– Fram til ulykkesårsaken er avdekket og det er klart at lignende fare ikke finnes i amerikanske innenriksfly, mener jeg at alle Boeing 737 MAX 8 må settes på bakken, skriver Feinstein i et brev til FAA, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I oktober i fjor døde 189 mennesker da samme type fly operert av Lion Air styrtet i Indonesia.

