Protester mot strømbrudd i Venezuela

Opposisjonsleder Juan Guaidó har oppfordret til masseprotester over hele landet, og på ettermiddagen lokal tid begynte folk å marsjere i gatene i hovedstaden Caracas.

– Situasjonen er veldig vanskelig, og vi håper på regjeringsskifte. Vi har fått nok av dette kaoset, sa demonstranten Miguel Gonzalez.

Millioner av mennesker i Venezuela har den siste uken vært rammet av strømbrudd. Også sykehus har mistet strømmen, og en rekke mennesker skal ha mistet livet.

Mangelen på elektrisitet har også rammet vannforsyningen og matbutikker, og flere steder er det meldt om matmangel og plyndring av butikker.

Anklager om sabotasje

Strømmen har forsvunnet i store deler av landet samtidig som Juan Guaidó, USA og en lang rekke andre land krever at president Nicolás Maduro gir fra seg makten eller går med på nyvalg.

Maduro hevder at strømbruddene skyldes sabotasje og dataangrep utført av USA. Opposisjonelle i Venezuela mener i stedet at årsaken er korrupsjon, manglende vedlikehold og dårlig styring av energisektoren.

Venezuelas riksadvokat sa tirsdag at Guaidó etterforskes etter mistanker om at han har bidratt til strømbruddene. Etterforskningen dreier seg om «angivelig delaktighet i sabotasje av elektrisitetssystemet», ifølge riksadvokat Tarek William Saab.

Også en journalist, Luis Carlos Diaz, anklages for medvirkning til strømbruddene. Han er pågrepet, og organisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) krever at han løslates.

Økonomisk krise

Oljelandet Venezuela har i flere år vært rammet av en omfattende økonomisk krise, og flere millioner venezuelanere har reist ut av landet. Sosialisten Maduro har fått skylden for krisen, og han anklages dessuten for valgfusk og for å ha torpedert det venezuelanske demokratiet.

Guaidó, som leder Venezuelas nasjonalforsamling, har erklært seg selv som midlertidig president og fått støtte fra en lang rekke land. Regjeringen i USA har gjentatte ganger oppfordret militæret i Venezuela til å styrte Maduro og stille seg bak Guaidó.

Så sent som forrige måned truet president Donald Trump med en militæraksjon mot Venezuela hvis ikke Maduro går av. USA har også innført sanksjoner mot landet og det statlige venezuelanske oljeselskapet PDVSA.

Advarte mot militærmakt

Myndighetene i USA opplyste tirsdag at de har besluttet å hente hjem alle gjenværende amerikanske diplomater i Venezuela.

Diplomatenes nærvær i landet bidrar til en «begrensning av amerikansk politikk», skrev utenriksminister Mike Pompeo på Twitter.

Twitter-meldingen ble tolket som en antydning om at USA kan bruke militærmakt mot Venezuela, ifølge nyhetsbyrået AP.

Kort tid etter advarte EUs utenrikssjef Federica Mogherini mot bruk av militærmakt i eller mot Venezuela.

– En løsning kan ikke, og bør aldri, påføres utenfra, sa hun under et møte i FNs sikkerhetsråd.

Trump-regjeringen har imidlertid kommet med ulike signaler om sin håndtering av krisen i Venezuela. Samtidig som Trump har raslet med sablene, har medlemmer av hans regjering sagt at de foretrekker politisk og økonomisk press for å påvirke utviklingen i landet.

