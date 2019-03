USAs luftfartstilsyn: – Boeing-gransking fortsetter

utenriks

Luftfartstilsynet FAA krevde mandag at Boeing så snart som mulig endrer programvaren som skal motvirke at den ulykkesrammede flytypen steiler. Men FAA mener ikke at situasjonen er så kritisk at flyene bør settes på bakken.

– Ingen oppdateringer så langt. Vi fortsetter å ta del i ulykkesgranskingen, og basert på beviser kommer vi til å ta avgjørelser om fremtidige tiltak, sier FAAs talsperson Lynn Lunsford etter at det tirsdag ble kjent at land som Storbritannia og Australia inntil videre stanser flygninger med 737 MAX 8.

Både FAA og Boeing har team på bakken i Etiopia som bistår i etterforskningen av flyulykken som krevde 157 menneskeliv søndag. Boeing framholder selv at det ikke er noen grunn til å sette det populære flyet på bakken.

President Donald Trump har sin egen analyse av situasjonen i moderne luftfart.

– Fly er i ferd med å bli altfor innviklet til å fly, tvitrer han tirsdag, uten å nevne spesifikt de to ulykkene som har rammet to amerikanske Boeing-fly av denne typen de siste fem månedene.

Trump sier han ser dette hele tiden i mange produkter.

– Alltid prøver man å gå ett unødvendig steg lenger, når det som er eldre og enklere, ofte er langt bedre.

– Jeg vet ikke med dere, men jeg vil ikke ha Albert Einstein som min pilot, tilføyer han.

