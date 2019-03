Kardinal Pell dømt til seks år for overgrep mot barn

utenriks

Den historiske dommen falt i den australske byen onsdag. Pell er den mest høytstående katolske geistlige som er dømt for overgrep mot barn. Tre år og åtte måneder av dommen er ubetinget.

– Det er vanskelig for meg å tillate meg selv å føle alvoret i dette øyeblikket, sier et av ofrene via hans advokat Vivian Waller.

– Jeg setter pris på at domstolen anerkjenner det jeg ble utsatt for i barndommen, men jeg får ingen hvile. Alt blir overskygget av den kommende anken, sier han.

Pells advokater har anket dommen. Anken skal opp for høring i ankedomstolen i høyesteretten i delstaten Victoria. Pell selv nekter for å ha begått overgrepene.

Grovt tillitsbrudd

Under onsdagens straffeutmåling fortalte dommer Peter Kidd at Pell drev med maktmisbruk, tillitsbrudd og grov seksuell misbruk av mindreårige i flere år.

– Ofrene dine hadde tillit til deg. Dette skapte et ekstremt ujevnt maktforhold som du utnyttet på det groveste, sa dommeren.

– Du utviste likegyldighet til ofrenes lidelser. Ved et tilfelle ba du offeret slutte å gråte. Det du gjorde var så motbydelig, at det er vanskelig å forestille seg at du kan ha dratt nytelse av det, sa Kidd. Et av de to ofrene døde i 2014 av en overdose.

Ofrene var 12 og 13 år gamle da overgrepene skjedde.

I straffeutmålingen vektla Kidd imidlertid også Pells høye alder og at gjentakelsesfaren er lav. Det bidro til at Pell kun fikk seks års fengsel, der strafferammen var 50 år.

Pell endte opp som finansminister i Vatikanet og en av pave Frans' nærmeste rådgivere før han falt i unåde og nylig mistet sin plass som pavestatens tredje mektigste.

«Guds vrede»

Vatikanet har sagt at de har «den ytterste respekt» for Australias rettsvesen etter å ha mottatt «den smertefulle nyheten» om dommen mot Pell. Samtidig har Vatikanet påpekt at kardinalen har rett til å både forsvare seg og anke dommen.

Den katolske kirken har i en årrekke havnet i sentrum for store og omfattende overgrepsskandaler der kirkeansatte, biskoper og geistlige har begått overgrep mot barn.

I februar holdt pave Frans en konferanse om overgrep i Vatikanet, der han truet overgripere med «Guds vrede». Selv om han brukte sterke ord om overgrepene mot barn og kvinner i kirken, var mange skuffet over at han ikke la fram en konkret aksjonsplan for å gjøre biskoper ansvarlig når de feier anklager om overgrep under teppet.

